Робинью покинул «Истанбул». Он стал чемпионом Турции в составе клуба

Нападающий Робинью больше не будет выступать за «Истанбул», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Контракт 36-летнего футболиста завершился, а стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, что бразилец пополнил состав «Истанбула» в январе 2019 года.

В сезоне-2019/20 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Турции. Робинью отыграл 25 встреч, но результативными действиями не отличился.