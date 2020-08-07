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Робинью покинул «Истанбул». Он стал чемпионом Турции в составе клуба

23:31
Робинью. Фото ФК «Истанбул».
Робинью. Фото ФК «Истанбул».
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Нападающий Робинью больше не будет выступать за «Истанбул», сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Контракт 36-летнего футболиста завершился, а стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, что бразилец пополнил состав «Истанбула» в январе 2019 года.

В сезоне-2019/20 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Турции. Робинью отыграл 25 встреч, но результативными действиями не отличился.

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