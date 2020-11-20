«Рига» в третий раз подряд стала чемпионом Латвии
«Рига» обеспечила себе титул чемпиона Латвии. Это стало известно после того, как ее ближайший преследователь РФШ уступил «Лиепае» (0:1) и за два тура до конца чемпионата упустил шансы на титул.
LATVIJAS ?EMPIONI 2020! TR?SK?RT?JIE LATVIJAS ?EMPIONI! PALDIES VISIEM PAR ATBALSTU ?AJ? GR?TAJ? SEZON?! ??? pic.twitter.com/ByVgEPllWK— Riga FC (@RigaFC_Official) November 20, 2020
Столичный клуб занимает первое место с 69 очками. У РФШ 60 очков, команда обеспечила себе серебряные медали. «Рига» стала чемпионом страны в третий раз подряд.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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