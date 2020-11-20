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«Рига» в третий раз подряд стала чемпионом Латвии

17:16
&quot;Рига&quot; стала чемпионом Латвии. Фото ФК "Рига".
&quot;Рига&quot; стала чемпионом Латвии. Фото ФК "Рига".
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«Рига» обеспечила себе титул чемпиона Латвии. Это стало известно после того, как ее ближайший преследователь РФШ уступил «Лиепае» (0:1) и за два тура до конца чемпионата упустил шансы на титул.

Столичный клуб занимает первое место с 69 очками. У РФШ 60 очков, команда обеспечила себе серебряные медали. «Рига» стала чемпионом страны в третий раз подряд.

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