Бывший защитник «Динамо» покинул клуб MLS
12:58
Бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер расторг контракт с «Нью-Ингленд Революшн», сообщает пресс-служба американского клуба.
Соглашение с 31-летним голландцем было разорвано по обоюдному соглашению сторон.
Thank you, Alex B?ttner.— New England Revolution (@NERevolution) January 20, 2021
Бюттнер выступал за «Нью-Ингленд» с января 2020 года. На его счету 3 голевых передачи в 18 матчах за команду.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю