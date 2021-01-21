Бывший защитник «Динамо» покинул клуб MLS

Бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер расторг контракт с «Нью-Ингленд Революшн», сообщает пресс-служба американского клуба.

Соглашение с 31-летним голландцем было разорвано по обоюдному соглашению сторон.

Thank you, Alex B?ttner. — New England Revolution (@NERevolution) January 20, 2021

Бюттнер выступал за «Нью-Ингленд» с января 2020 года. На его счету 3 голевых передачи в 18 матчах за команду.