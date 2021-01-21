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Бывший защитник «Динамо» покинул клуб MLS

12:58
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Бывший защитник «Динамо» Александр Бюттнер расторг контракт с «Нью-Ингленд Революшн», сообщает пресс-служба американского клуба.

Соглашение с 31-летним голландцем было разорвано по обоюдному соглашению сторон.

Бюттнер выступал за «Нью-Ингленд» с января 2020 года. На его счету 3 голевых передачи в 18 матчах за команду.

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