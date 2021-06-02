Бердыев отказался от зарплаты в «Кайрате»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал назначение бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева советником председателя наблюдательного совета.

«Мы всегда следили за его успехами. Часто с ним общались, он всегда был с нами в контакте. Мы постоянно о чем-то разговаривали. У него огромный опыт. Поэтому пригласили работать в нашем клубе. Кстати, он будет работать бесплатно. Он категорически отказался о того, чтобы ему платили какую-либо зарплату. Оплачиваем только проезд и проживание.

Он будет много времени проводить в России. Мы договорились, что 50 процентов времени в месяц он будет уделять работе с нами. У него есть свои дела. Думаю, он сможет взять еще какую-нибудь команду в России. У него есть предложения», — приводит слова Боранбаева «РБ Спорт».

В «Кайрате» 68-летний специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, Академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.