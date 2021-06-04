Экс-капитан ЦСКА и бывший защитник сборной России Евгений Варламов, несколько месяцев проработавший ассистентом в «Риге», рассказал в интервью «СЭ», при каких обстоятельствах покинул клуб.

— Как вас в «Ригу» занесло?

— Лактионов в прошлом сезоне возглавлял «Родину», которая часто тренировалась на стадионе «Октябрь». Там же располагается академия ЦСКА. Пересекались регулярно — и с Денисом, и с Алексеем Зининым. Когда-то он был спортивным директором «Локомотива» и «Краснодара», а теперь помогает Сергею Ломакину в футбольных проектах.

— Тот владеет тремя клубами — «Родиной», «Ригой» и кипрским «Пафосом».

— Да. Лактионов и Зинин наблюдали за моей работой в академии. А я видел, как у них выстроен тренировочный процесс. Когда в конце 2020-го Денис принял «Ригу», за ним последовали Калиниченко с Филимоновым, помогавшие в «Родине». А 4 января Зинин предложил и мне войти в штаб. Ответ надо было дать в тот же вечер. Я согласился — и вскоре отправился с командой в Дубай.

— Вы с Филимоновым покинули «Ригу» первыми, в середине марта.

— Мы так и не получили рабочую визу. В отличие от того же Калиниченко, который с украинским паспортом быстро прошел все инстанции. А нам сказали: «Были бы вы американцами — сложностей бы не возникло. Вам бы еще ковровую дорожку постелили...» Но есть и другая причина.

— Какая?

— Клуб явно не горел желанием помогать мне и Филимонову с рабочей визой. Если Лактионову ее в конце концов дали, то нам — нет. Уверен, все упиралось в менеджеров «Риги». А не в Ломакина, который на это никак повлиять не может, поскольку живет то в Лондоне, то в Дубае.

(Александр Кружков)

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