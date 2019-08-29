Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Спартак» — «Брага»: Бакаев забил гол

22:05
Теги:

«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев забил гол на 89-й минуте встречи.

Защитник «Спартака» Айртон пошел вперед, накрутил соперника и отдал пас неприкрытому Бакаеву, который, находясь в штрафной португальцев, отправил мяч в угол ворот «Браги».

Спартак — Брага

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Провал «Спартака» и «Арсенала»




Прямой эфир
Прямой эфир