«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев забил гол на 89-й минуте встречи.

Защитник «Спартака» Айртон пошел вперед, накрутил соперника и отдал пас неприкрытому Бакаеву, который, находясь в штрафной португальцев, отправил мяч в угол ворот «Браги».

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей