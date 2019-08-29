«Спартак» — «Брага»: Бакаев забил гол
22:05
«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев забил гол на 89-й минуте встречи.
Защитник «Спартака» Айртон пошел вперед, накрутил соперника и отдал пас неприкрытому Бакаеву, который, находясь в штрафной португальцев, отправил мяч в угол ворот «Браги».
Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей
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