Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» мнением о поражении сине-бело-голубых от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Я говорил, что можно сыграть на контратаках, но учитывая, что не было Малкома и Азмуна — быстрых игроков, которые могли бы убежать — это было сделать достаточно сложно, поэтому замена Дзюбы в перерыве была отчасти объяснима, — сказал Малафеев «СЭ». — Без существенной поддержки со стороны полузащитников Артему было сложно что-то сделать, когда десять человек оборонялись, достаточно неплохо, у своих ворот. Ему сложно было зацепиться и дальше разыгрывать, пытаться провести какую-то контратаку, потому что выбегать из глубокой обороны достаточно непросто. Мостовой вышел, чтобы в случае какой-то быстрой передачи каким-то образом убежать, но, по большому счету, по такой игре ему этого не удалось. Я думаю, спад бывает у всех. Сейчас достаточно плотный график игр, еще и с учетом сборной. Все это могло повлиять на качество игры и на эмоциональную составляющую, агрессию и целеустремленность.

— «Зениту» реально выйти из группы?

— Бороться за выход из группы, за первые два места — сложно, но все-таки возможно. Все будет зависеть от того, как будут играть конкуренты друг с другом. Если «Зениту» удастся в домашнем матче с «Лацио» взять три очка, и команды поочередно будут отбирать друг у друга очки, то встреча с «Боруссией» дома может стать ключевой и решающей. Теоретические шансы есть, но, скорее всего, сейчас уже можно делать упор на Лигу Европы, потому что за третью позицию борьба тоже будет плотная.

— Третье поражение подряд повлияет на позиции главного тренера?

— Разговоры про смену тренера после поражений всегда будут существовать. Иногда слухи распускаются специально, чтобы мотивировать, даже как-то простимулировать тренера на лучшую работу, а не для того, чтобы найти ему замену. Семак успешно выиграл два чемпионства. Он не раз говорил о том, что ему не хватает игроков для более успешного выступления в Лиге чемпионов. Да, игроки приобретаются, но часть из этих ключевых футболистов не играет, а остальным не удается показать более лучший футбол в Европе, но «Зенит» на это способен, потенциально. Сейчас будет очень важная игра в чемпионате, можно сказать, что даже определяющая дальнейший вектор разговоров и всего остального. (Анастасия Пастернак)