«Краснодар» на своем официальном сайте объявил о старте продаж билетов на матч группового турнира Лиги Европы против «Хетафе». Цена на самые дешевые билеты — 500 рублей.

За 500 рублей можно приобрести билеты в фанатский сектор и сектор Стандарт 5. Стоимость на остальные сектора варьируются от 600 до 3 тысяч. Билеты на сектора VIP1 и VIP2 обойдут в 5 тысяч рублей. Продажи билетов стартуют в среду 18 сентября.

Матч «Хетафе» — «Краснодар» пройдет 3 октября в Краснодаре и начнется в 22.00 (по московскому времени). А начнет выступления краснодарский клуб выступления в Лиги Европы с гостевого матча с «Базелем» 19 сентября в четверг.

? Билеты на #КраснодарХетафе поступят в продажу завтра, 18 сентября.



Подробнее о ценах, графике и приоритете продаж ??https://t.co/XngRl4Ukex — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 17, 2019

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