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Аморим: «МЮ» нужно забивать больше голов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над ФКСБ (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я думаю, мы очень хорошо контролировали игру. Мы больше владели мячом, а значит, у нас было больше времени на обдумывание и комбинации. Кобби [Мейну] очень хорошо играл на своей позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, постоянно отодвигаясь в оборону. Ребята проделали хорошую работу — еще один «сухой» матч. Мы создавали моменты, и нам нужно забивать больше голов. В целом, это был хороший для нас матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и с 3-го места вышел в 1/8 финала. ФКСБ стал 11-м и сыграет в стыковом раунде.

Полузащитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Кобби Майну бьет по&nbsp;воротам ФКСБ (2:0). В стыках Лиги Европы Чалов, Оздоев, Хайкин и Захарян. Моуринью удержался на краю пропасти, «МЮ» — единственный без поражений
Источник: Официальный сайт УЕФА
Рубен Аморим
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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