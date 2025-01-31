Аморим: «МЮ» нужно забивать больше голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над ФКСБ (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я думаю, мы очень хорошо контролировали игру. Мы больше владели мячом, а значит, у нас было больше времени на обдумывание и комбинации. Кобби [Мейну] очень хорошо играл на своей позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, постоянно отодвигаясь в оборону. Ребята проделали хорошую работу — еще один «сухой» матч. Мы создавали моменты, и нам нужно забивать больше голов. В целом, это был хороший для нас матч», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и с 3-го места вышел в 1/8 финала. ФКСБ стал 11-м и сыграет в стыковом раунде.