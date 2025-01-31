Рассказываем о главных событиях состоявшихся в четверг матчей 8-го тура основного этапа.

Наш квартет в игре

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)

На финише основного этапа команды российских легионеров решали разные задачи. Психологически проще, само собой, было Никите Хайкину. Его «Буде-Глимт» гарантировал себе участие в стыках и пытался зацепиться за первую восьмерку. Причем «Ницца» грозна исключительно в лиге 1, тогда как в Европе откровенно провалилась, набрав за семь туров два очка и давно утратив турнирную мотивацию.

После сухого первого тайма «Буде», который откроет новый сезон в Норвегии только в последних числах марта, показал крутую для января готовность. Итог — гол Бьоркана, который поднял скандинавов в восьмерку, откуда вместе с ФКСБ с треском вылетал «Андерлехт». Бельгийцы круто начали игру против «Хоффенхайма»: с красивого гола и спасшего немцев попадания в штангу. Однако во второй половине еще осенью лидировавший «Андерлехт» в какой-то момент развалился. А когда пришел в себя, погоня оказалась безуспешной (3:4).

Вот и «Буде» минимальный перевес не сохранил. Шансов на спасение у Хайкина не было, потому что Ляборд вывел Буанани на убойную позицию. Вместо скандинавов роль счастливчиков примерили заскочившие в восьмерку «на флажке» «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Греки дожали «Карабах» благодаря дублю героя прошлой Лиги конференций Эль-Кааби (3:0), а шотландцы выстояли в концовке домашней игры с «Юнионом» (2:1).

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)

В свою очередь ПАОК — с поправкой на плотность в таблице — проводил матч жизни в Сан-Себастьяне. Причем «Реал Сосьедад», в заявку которого наконец-то попал Арсен Захарян, находился в такой же ситуации. Вместе с тем показательно, что Иманол Альгуасиль выпустил наполовину второй состав, и рядом с Захаряном на скамейке расположились звезды басков во главе с Ойярсабалем и Кубо. В свою очередь у гостей в старте вышел Магомед Оздоев, тогда как Федор Чалов, несмотря на полезную игру в прошлом туре, остался в запасе.

«Двуглавые орлы» начали бодро, и хозяев спас от неприятностей Марреро. Но постепенно баски забрали инициативу в свои руки, и в самый нужный момент напомнил о своих бомбардирских талантах времен «Копенгагена» Оскарссон. Сначала исландец головой замкнул подачу Беккера, а потом забил еще, обокрав решившего пойти в обводку голкипера Котарски. Гостей спас ВАР, определивший, что в какой-то момент мяч оказался за линией поля.

Впрочем, без дубля Оскарссон не остался, начав второй тайм еще одним неотразимым ударом со «второго этажа». Вышедший на замену на 71-й минуте Чалов изменить расклад сил уже не сумел. Только это не критично. ПАОК финишировал на 22-й строчке, а значит, в стыках могут сыграть четыре россиянина — Чалов, Оздоев, Хайкин и, надеемся, Захарян.

Аморим как Фергюсон и улыбка Постекоглу

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. National Arena (Бухарест)

Учитывая, что после семи туров место в топ-8 забронировал только «Лацио», с турнирной точки зрения главным матчем четверга оказалась встреча в Бухаресте. Занимавший четвертую строчку «МЮ» в гостях у замыкавшего восьмерку «Стяуа», который последние годы выступает под аббревиатурой ФКСБ. Причина — в юридических спорах, но суть всем понятна. И в четверг в столице Румынии гигантским баннером напомнили об исторической победе «Стяуа» в Кубке европейских чемпионов — в память об ушедшем из жизни в декабре вратаре той легендарной команды Хельмуте Дукадаме. В финале с «Барселоной» он парировал все четыре пенальти каталонцев.

Однако нынешнее поколение армейцев из Бухареста прыгнуть выше головы не сумело. А Рубен Аморим резко усилил игру, выпустив на второй тайма Диалло и Гарначо. Аргентинец, правда, начал с испорченного момента и попадания в край штанги. В перекладину пришелся выстрел Бруну Фернандеша, а решилось все при активном участии Майну. Сначала он вырезал пас на поддержавшего атаку Диогу Далота, после чего забил сам с передачи Гарначо. Как нельзя вовремя, потому что при 1:0 румыны откровенно простили «красных дьяволов». «Юнайтед» еще штормит, но только не в ЛЕ. Он единственный, кто прошел восемь туров без поражений.

Можно иронизировать, но Аморим первый после Алекса Фергюсона тренер «Юнайтед», который выиграл четыре первых еврокубковых матча. А можно напомнить, что еще не получивший рыцарский титул шотландец в том сезоне-1990/91 выиграл Кубок кубков.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

А еще можно запомнить этот четверг, как день, когда скупой на эмоции главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу улыбнулся. Произошло это при счете 3:0, когда точку в игре с «Эльфсборгом» поставил юный Мур. В 17 лет и 172 дня он вошел в историю как автор самого молодого еврокубкового гола английского футболиста. Талант «шпор» побил рекорд легендарного Джимми Гривза, который держался с 1957 года!

А до этого 70 минут в Лондоне самоотверженно держались шведы с бывшими динамовцами — капитаном Себастьяном Хольменом в центре обороны и Оскаром Хильемарком на тренерской скамейке. Сломал их розыгрыш углового, после которого Кулушевски навесил на голову Скарлетта, которого отозвали из аренды из-за эпидемии травм. Он и тут вышел на поле вместо защитника Дрэгушина, который вступил в игру после перерыва, но сам получил повреждение. Ну а первый гол Аджайи в его дебютном матче примечателен еще и потому, что испортил «Эльфсборгу» разность мячей и оставил команду-сенсацию без стыков.

Гол Шомуродова и пас Микаутадзе

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)

Жарким обещал стать и матч в Амстердаме. «Аякс» загнал себя в угол сенсационным проигрышем в Риге на прошлой неделе и рисковал не попасть в стыки. А тут — классный соперник в лице «Галатасарая», перед которым отчетливо маячила перспектива финишировать в топ-8. На счастье голландцев, им даже помогла травма талантливого Годтса. Экстренно вышедший на замену Акпом активно включился в игру, и после его атаки на добивание успел Траоре. Стоит отметить и голкипера Пасвера. Остановив удар Осимхена, ветеран начал атаку, в которой счет удвоил Фитц-Джим.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Olimpico (Рим)

Обе команды в стыках, как и оказавшаяся в непростом положении «Рома». Однако команда Клаудио Раньери выиграла сложнейший матч. В первом тайме успех принесла активность Анхелиньо, чей прострел было трудно замкнуть Довбику, зато сам испанец забил с помощью рикошета с острейшего угла. Да еще и после крутого сейва Свилара. Вратарь «волков» — один из героев дня. А когда римляне отбились от очередной атаки «Айнтрахта», в контратаке отличился едва появившийся на поле Шомуродов.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)

«Айнтрахт», впрочем, не расстроен. Он сохранил позиции в топ-8, как и не сумевший выиграть в первом матче после отставки Пьера Сажа «Лион». На глазах готовящегося к назначению экс-тренера «Милана» Паулу Фонсеки «ткачи» открыли счет при активном участии Микаутадзе. Но ничья в 100-м матче «Лиона» во втором по статусу еврокубке показала, как много у нового тренера работы.

Зато в Бильбао все прекрасно, и «Атлетик» Эрнесто Вальверде финишировал на второй строчке. Первый гол сегодня соорудили братья Уильямс. Старший Иньяки вырезал пас с фланга, а младший Нико блестяще на него вылетел. Оказавшийся же победным гол Альвареса примечателен тем, что он замкнул подачу проводившего за «Атлетик» 200-й матч Беренгера.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)

Сульшер не волшебник, «Порту» спасся от позора

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. MCH Arena (Хернинг)

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)

На финише основного этапа в подвешенном состоянии оказались два турецких топ-клуба. Но вряд ли кто-то рискнул бы критиковать Уле-Гуннара Сульшера, который только недавно был призван реанимировать «Бешикташ». Неделю назад норвежец заставил поверить в чудо, начав работу с разгрома «Атлетика» (4:1), только его не случилось. В очном споре в стыки прорвался «Твенте».

А вот Жозе Моуринью, который отбывал очередную дисквалификацию и смотрел матч с «Мидтьюлланном» с трибуны, обязательно припомнили бы его осенние откровения. Тогда не прошедший отбор в Лигу чемпионов португалец говорил, что в турнире рангом ниже у «Фенербахче» будет больше шансов проявить себя. Между тем «канарейки» были близки к тому, чтобы влипнуть в историю, пропустив при подаче углового.

Спасителем для Особенного стал ветеран Джеко, который в концовке первого тайма отправил к воротам Эн-Несири, и тот изящно подсек мяч над голкипером. А вскоре после перерыва Джеко забил сам. Однако гол датчан в концовке заставил Жозе понервничать. Обошлось, и он заскочил в 24-й вагон уходившего в стыки поезда. Избежал позора, как и клуб, в котором Моуринью сделал себе имя.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. FK Partizan (Белград)

«Порту» после семи туров шел на 25-м месте, что в целом соответствует тенденциям первого сезона при президентстве Андре Виллаш-Боаша. Летом клуб с обидой на нового босса и своего бывшего ассистента Витора Бруну покинул Сержиу Консейсау. Выигравший президентские выборы в апреле Виллаш-Боаш вел переговоры с Бруну еще по ходу прошлого сезона, и тот заслужил в семье Консейсау репутацию предателя. А новые тренерские идеи, о которых шла речь, так и остались нереализованными. Бруну уволили в конце января после серии из трех поражений, пригласив ему на смену аргентинца Мартина Ансельми, который сделал себе имя в эквадорском «Индепендьенте Дель-Валье» и мексиканском «Крус Асуле». Эта рокировка спасла репутацию «драконов», а гол Нико Гонсалеса головой (только так можно было забить на кошмарном газоне в Белграде) помог взлететь с 25-й строчки на восемнадцатую.