«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ

«Рейнджерс» одержал победу над «Легией» (1:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).

Лига Европы

Ответный матч

4-й отборочный раунд

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Легия» (Польша) — 1:0 (0:0)

Гол: Морелос, 90+1.

Судья: Винчич (Словения).

29 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».

Первая встреча: 0:0

«Дюделанж» в серии пенальти обыграл «Арарат-Армения» (2:1 — доп. время, по пен.: 5-4). Клуб из Люксембурга вышел в групповой турнир ЛЕ.

Ответный матч

«Дюделанж» (Люксембург) — «Арарат-Армения» (Армения) — 2:1 д.в. (0:1, 2:0, 0:0). Пенальти — 5:4

Голы: Лима, 24 (0:1). Синани, 48 — с пенальти (1:1). Синани, 71 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кобялко (Арарат-Армения), 21 (вратарь)

Судья: Ставрев (Македония).

29 августа. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

Первая встреча: 1:2