«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ
«Рейнджерс» одержал победу над «Легией» (1:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
Лига Европы
Ответный матч
4-й отборочный раунд
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Легия» (Польша) — 1:0 (0:0)
Гол: Морелос, 90+1.
Судья: Винчич (Словения).
29 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».
Первая встреча: 0:0
«Дюделанж» в серии пенальти обыграл «Арарат-Армения» (2:1 — доп. время, по пен.: 5-4). Клуб из Люксембурга вышел в групповой турнир ЛЕ.
Ответный матч
«Дюделанж» (Люксембург) — «Арарат-Армения» (Армения) — 2:1 д.в. (0:1, 2:0, 0:0). Пенальти — 5:4
Голы: Лима, 24 (0:1). Синани, 48 — с пенальти (1:1). Синани, 71 (2:1).
Нереализованный пенальти: Кобялко (Арарат-Армения), 21 (вратарь)
Судья: Ставрев (Македония).
29 августа. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».
Первая встреча: 1:2