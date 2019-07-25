"Фехервар", "Норчепинг" и "Пяст" одержали победы в отборочном турнире Лиги Европы

Завершились три первых матча второго отборочного раунда Лиги Европы.

Венгерский "Фехервар" дома обыграл лихтенштейнский клуб "Вадуц" (1:0). Шведский "Норчепинг" одержал домашнюю победу над латвийской "Лиепаей" (2:0). Польский "Пяст", ранее вылетевший в Лиге чемпионов от БАТЭ, переиграл "Ригу" (3:2).

За "Фехервар" выступали Георгий Миланов (экс-ЦСКА), Марко Шчепович (бывший игрок "Терека") и Сабольч Хусти, ранее выступавший за "Зенит". Капитан "Риги" - Олег Лайзанс, бывший игрок "Енисея". "Лиепаю" возглавляет бывший тренер "Спартака" Александр Старков.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Пяст" (Польша) - "Рига" (Латвия) - 3:2 (0:1)

Голы: Дебелко, 22 (0:1). Червински, 66 (1:1). Хорхе Феликс, 82 (2:1). Хорхе Феликс, 85 (3:1). Корун, 86 - в свои ворота (3:2).

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

25 июля. Гливице. Стадион "Piast".

"Норчепинг" (Швеция) - "Лиепая" (Латвия) - 2:0 (1:0)

Голы: Терн, 1 (1:0). Хакшабанович, 80 (2:0).

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

25 июля. Норчепинг. Стадион "Эстгетапортен".

"Фехервар" (Венгрия) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 1:0 (1:0)

Гол: Стопира, 5.

Судья: Стеен (Норвегия).

25 июля. Фельчут. Стадион "Pancho Arena".