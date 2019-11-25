Еськов рассудит «Лугано» и «Копенгаген» в Лиге Европы

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским «Лугано» и датским «Копенгагеном», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Еськову на бровках будут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что Еськов не получит назначение на игры 18-го тура чемпионата России из-за ошибок допущенных в матче 17-го тура между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом».

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