Журналист Marcа: «Не надо сравнивать нынешнюю сборную Испании с той, которая выиграла два Евро и чемпионат мира»

Журналист авторитетной испанской газеты Marca Виктор Ромеро Санчес в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, можно ли сравнить нынешнюю «Красную фурию» с командой, выигравшей Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

— Это невозможно. Для меня та сборная — лучшая в истории мирового футбола. Выиграть на трех таких турнирах подряд не удавалось никому. Поэтому не надо сравнивать. Надо просто получать удовольствие от нынешней команды, и если она сможет выиграть еще один Евро — это будет потрясающе, — сказал Санчес «СЭ».

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.