Тренер сборной Дании прокомментировал победу в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины
05:21
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманн подвел итоги товарищеского матча против Боснии и Герцеговины (2:0).
«Во-первых, было здорово снова увидеть зрителей на трибунах. Это то, чего мы ждали, и в этом вся суть футбола. Вот что такое футбол сборных. В этот вечер меня убедили, что у нас больше 11 конкурентоспособных игроков», — приводит слова Хьюлманна официальный сайт УЕФА.
Сборная Дании на чемпионате Европы-2020 в группе B встретится с Финляндией (12 июня), Бельгией (17 июня) и Россией (21 июня).
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