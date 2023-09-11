Сборная Португалии без Роналду разгромила Люксембург

Сборная Португалии на своем поле разгромила Люксембург в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 — 9:0.

Дубли за хозяев оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18-я и 34-я) и Диогу Жота (57-я и 77-я) Еще по голу на счету Рикарду Орты (67-я), Бруну Фернандеша (83-я) и Жоау Феликса (88-я).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.

В параллельном матче сборная Исландии в концовке вырвала победу над Боснией и Герцеговиной — 1:0. Победный гол забил Альфред Финнбогасон

В еще одном матче сборная Словакии разгромила Лихтенштейн — 3:0. Голами отметились Давид Ханцко, Ондрей Дуда и Роберт Мак.

Сборная Португалии с 18 очками возглавляет группу J после 6 матчей. Словакия с 13 баллами идет второй. Третье место с 10 очками занимает Люксембург. Босния и Исландия с 6 баллами делят 4-5-е места, а Лихтенштейн, проигравший все 6 матчей, замыкает группу.