Нападающий «МЮ» Гринвуд отказался от участия в Евро-2020
14:23
Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд пропустит чемпионат Европы-2020, сообщает пресс-служба сборной Англии.
19-летний футболист ранее вошел в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы. Нападающий решил пропустить турнир, чтобы полностью восстановиться от травмы.
На Евро-2020 Англия сыграет с Польшей, Уэльсом и Словакией. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. В прошлом сезоне Гринвуд провел в составе «МЮ» 31 матч и забил 7 голов.
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