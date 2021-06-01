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Нападающий «МЮ» Гринвуд отказался от участия в Евро-2020

14:23
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд пропустит чемпионат Европы-2020, сообщает пресс-служба сборной Англии.

19-летний футболист ранее вошел в предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы. Нападающий решил пропустить турнир, чтобы полностью восстановиться от травмы.

На Евро-2020 Англия сыграет с Польшей, Уэльсом и Словакией. Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. В прошлом сезоне Гринвуд провел в составе «МЮ» 31 матч и забил 7 голов.

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