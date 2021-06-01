В Госдуме отреагировали на отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о невозможности допуска российских болельщиков, которые приобрели билеты на игру группового этапа чемпионата Европы в Дании.

«Если это действительно так, то это беспредел. Но если это интернет история, то даже комментировать не хочу. Я не видел официальных документов», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

(Владислав Флегонтов)