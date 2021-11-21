Неизбежное наконец-то случилось.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ??#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

«То, как мы играли, — это просто позор. Такое выступление просто неприемлемо для нашего клуба и для игроков такого уровня. Это очередной ночной кошмар. Я правда не знаю, что сказать. За десять лет в «МЮ» у нас были сложные моменты, но сейчас мы не знаем, что делать с мячом, не можем нормально обороняться. Просто ужас! Лично мне очень больно», — это слова Давида де Хеа ВВС после разгрома от «Уотфорда» (1:4).

«Мы не знаем, что нам делать на поле и как нам играть», — это уже цитата Бруну Фернандеша после той же игры.

Де Хеа, конечно, говорил и про то, что легко говорить про тренеров и персонал, но «на поле выходят игроки и именно они должны сражаться и забивать голы», однако эта самокритика уже не могла оттенить очевидного: Сульшер полностью потерял контроль над раздевалкой, а футболисты ему не верят, не понимают, чего он от них хочет, и не особенно это скрывают. Пусть тот же Фернандеш и показал фанатам «МЮ», когда те начали освистывать Сульшера после матча, что не нужно этого делать, а виноваты все — и в том числе футболисты. Это красивый жест, но он не меняет очевидного — в такой ситуации отставка Сульшера стала неминуемой.

Ole Gunnar Solskj?r apologies to Man United fans. Bruno Fernandes sends a clear message to the whole team — like «don't blame only the manager'. ? #MUFC



??? @footballdaily pic.twitter.com/3EZc5t2DBp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021

Журналист The Athletic и один из самых авторитетных инсайдеров Британии Дэвид Орнштейн после поражения «МЮ» в дерби от «Сити» (0:2) сообщал, что норвежец будет руководить командой в матче с «Уотфордом» — во многом потому, что у клуба сейчас нет готовых вариантов, кто мог бы его заменить. Но такого развития событий боссы «Юнайтед», похоже, не ожидали.

По сообщению The Times , почти сразу после матча с «Уотфордом» состоялось экстренное заседание совета директоров «МЮ», которое прошло в режиме онлайн. Часть правления высказалась за немедленную отставку, однако, как утверждает Sky Sports, окончательное решение сразу принять не удалось. По информации источника, в клубе хотели оформить увольнение максимально корректно из-за статуса Сульшера в клубе (его до последнего поддерживал сэр Алекс Фергюсон) и его места в истории «Юнайтед». Кроме того, нужно было учитывать фактор дефицита времени — уже во вторник «МЮ» предстоит важный выездной матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом», к которому кто-то должен готовить команду.

В воскресенье рано утром авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что решение об отставке Сульшера одобрил совладелец «МЮ» Джоэль Глейзер. По его информации, в официальном заявлении будет формулировка о расставании по обоюдному согласию — тем самым к норвежцу будет проявлено необходимое уважение. Кроме того, нужно было согласовать вопрос компенсации 48-летнему специалисту — летом с Сульшером подписали новый трехлетний контракт, и в случае отставки речь может идти о выплате 7,5 миллиона фунтов.

Вместо норвежца пока работать с командой будет экс-игрок Майкл Кэррик, входивший в штаб Сульшера.

Manchester United board decision to sack Ole Gunnar Solskj?r has been also approved by Glazer. It's over. ? #MUFC



Official statement in place, mutual agreement reached to respect Ole and part ways.



Fletcher-Carrick now ready as interim solution if no instant solution is found. pic.twitter.com/oNMceD5xiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2021