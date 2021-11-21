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«Это просто позор!» Сульшера уволили из «МЮ», главный кандидат на замену — Зидан

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 13:40
Уле Гуннар Сульшер. Фото Getty Images
Уле Гуннар Сульшер. Фото Getty Images
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Неизбежное наконец-то случилось.
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«То, как мы играли, — это просто позор. Такое выступление просто неприемлемо для нашего клуба и для игроков такого уровня. Это очередной ночной кошмар. Я правда не знаю, что сказать. За десять лет в «МЮ» у нас были сложные моменты, но сейчас мы не знаем, что делать с мячом, не можем нормально обороняться. Просто ужас! Лично мне очень больно», — это слова Давида де Хеа ВВС после разгрома от «Уотфорда» (1:4).

«Мы не знаем, что нам делать на поле и как нам играть», — это уже цитата Бруну Фернандеша после той же игры.

Де Хеа, конечно, говорил и про то, что легко говорить про тренеров и персонал, но «на поле выходят игроки и именно они должны сражаться и забивать голы», однако эта самокритика уже не могла оттенить очевидного: Сульшер полностью потерял контроль над раздевалкой, а футболисты ему не верят, не понимают, чего он от них хочет, и не особенно это скрывают. Пусть тот же Фернандеш и показал фанатам «МЮ», когда те начали освистывать Сульшера после матча, что не нужно этого делать, а виноваты все — и в том числе футболисты. Это красивый жест, но он не меняет очевидного — в такой ситуации отставка Сульшера стала неминуемой.

Журналист The Athletic и один из самых авторитетных инсайдеров Британии Дэвид Орнштейн после поражения «МЮ» в дерби от «Сити» (0:2) сообщал, что норвежец будет руководить командой в матче с «Уотфордом» — во многом потому, что у клуба сейчас нет готовых вариантов, кто мог бы его заменить. Но такого развития событий боссы «Юнайтед», похоже, не ожидали.

Оле Гуннар Сульшер предоставил команде недельный отпуск и&nbsp;уехал в&nbsp;Норвегию. От наследника Фергюсона до клейма «физрука». Почему отставка Сульшера из «МЮ» неизбежна

По сообщению The Times, почти сразу после матча с «Уотфордом» состоялось экстренное заседание совета директоров «МЮ», которое прошло в режиме онлайн. Часть правления высказалась за немедленную отставку, однако, как утверждает Sky Sports, окончательное решение сразу принять не удалось. По информации источника, в клубе хотели оформить увольнение максимально корректно из-за статуса Сульшера в клубе (его до последнего поддерживал сэр Алекс Фергюсон) и его места в истории «Юнайтед». Кроме того, нужно было учитывать фактор дефицита времени — уже во вторник «МЮ» предстоит важный выездной матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом», к которому кто-то должен готовить команду.

В воскресенье рано утром авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что решение об отставке Сульшера одобрил совладелец «МЮ» Джоэль Глейзер. По его информации, в официальном заявлении будет формулировка о расставании по обоюдному согласию — тем самым к норвежцу будет проявлено необходимое уважение. Кроме того, нужно было согласовать вопрос компенсации 48-летнему специалисту — летом с Сульшером подписали новый трехлетний контракт, и в случае отставки речь может идти о выплате 7,5 миллиона фунтов.

Вместо норвежца пока работать с командой будет экс-игрок Майкл Кэррик, входивший в штаб Сульшера.

Приоритетным кандидатом на пост нового главного тренера считается Зинедин Зидан. The Times сообщает, что боссы «МЮ» активизировали переговоры с 49-летним французом и готовы серьезно улучшить первоначально озвученные финансовые условия. Кроме того, в числе претендентов называются возглавляющий «Лестер» Брендан Роджерс, тренер «Аякса» Эрик тен Хаг и работающий со сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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