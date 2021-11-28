«К сожалению, в Англию приезжает хороший тренер». Зачем «МЮ» понадобился Рангник?

Возможно, у него получится провести перезагрузку находящегося в кризисе суперклуба.

Увольнение Уле Гуннара Сульшера поставило руководство «МЮ» в непростые условия: команда находится на перепутье, сезон в самом разгаре. Меньше чем через месяц начнется Boxing Day — период частых матчей в АПЛ. И по его итогам «Юнайтед», уже сейчас находящийся на непозволительно низком для себя девятом месте, может либо вернуться в зону еврокубков, либо закрыть первую половину сезона в качестве главного неудачника лиги.

В такой ситуации «МЮ» решился на нетривиальное решение — взять временным тренером человека, олицетворяющего собой понятие вневременности.

Ранг ник — философ интенсивного футбола

Визионер, инфлюенсер, философ, гений — Ральфа Рангника можно называть по-разному, но его резюме говорит само за себя. Автор успеха проектов «Ред Булл» в Лейпциге и Зальцбурге, человек, оказавший прямое влияние на дюжину немецких тренеров, среди которых Юрген Клопп, Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн. Неудивительно, что именно тренеры «Ливерпуля» и «Челси» дали исчерпывающее описание Рангника.

«Он мне очень помог, потому что был моим тренером, а затем — ключевой фигурой, убедившей меня начать тренировать самому. Ральф очень сильно повлиял на всех нас в то время. Он показал, что необязательно провожать людей до туалета в футбольных матчах. А в те времена все верили, что защитники должны следовать за нападающими, куда бы они ни пошли», — цитирует Тухеля The Guardian.

Речь идет, конечно же, о культе персональной опеки, повсеместно распространенном в немецком футболе еще 20 лет назад.

«Конечно же, Ральф — элитарный тренер. Он был одним из первых в Германии, кто использовал четверку защитников и представил агрессивный игровой стиль без персональной опеки, а также ввел схему 4-4-2 и высокий прессинг. Он до сих пор одна из важнейших фигур в немецком футболе», — продолжает Тухель.

Рангник, перейдя на систему с четырьмя защитниками, также отказался от либеро — защитника-чистильщика, занимавшего позицию за линией обороны для дополнительной надежности.

«К сожалению, в «Манчестер Юнайтед» приезжает хороший тренер. Очевидно, что Ральф — очень опытный специалист. Большую известность ему принесли два клуба, которые он построил из ничего и довел до серьезных высот в Германии — «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Ральф занимал много разных должностей в футболе, но его главным делом всегда было тренерство. Это его лучший навык», — считает Клопп.

Рангник возглавлял «Хоффенхайм» с 2006 по 2011 год, поднял команду в бундеслигу, занял седьмое место в дебютном сезоне и закрепил клуб в середине таблицы. В «Лейпциг» немец пришел, когда тот находился в четвертом дивизионе чемпионата Германии. Рангник проработал в качестве тренера только сезоны-2015/16 (вывел команду в бундеслигу) и -2018/19 (третье место в чемпионате), а также совмещал работу с должностью спортивного директора, которую занимал с 2012 по 2019 год. В сезоне-2010/11 Рангник пришел в «Шальке» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл..."МЮ" сэра Алекса Фергюсона.

Хотя главное достижение Рангника в «Ред Булл» — создание скаутской системы, которая отыскала таких ребят, как Дайот Упамекано, Садио Мане, Наби Кейта, Йозуа Киммих, Ибраима Конате, Эрлинг Холанн и многие другие.

Что Рангник принесет в «Юнайтед»?

По контракту немец доработает сезон главным тренером, а затем на два сезона станет консультантом клуба. Похоже, что «Юнайтед» хочет исправить результаты на поле сменой стиля игры. Но удастся ли Рангнику в таких напряженных условиях быстро научить футболистов высоко встречать соперников и контрпрессинговать? Особенно учитывая, что в «МЮ» выступает самый малопрессингующий форвард АПЛ?

Клопп отметил, что лучшим навыком Рангника является тренерство. Но уже 10 лет он не работал вне пределов зоны комфорта. В Германии Рангник признан идолом, но этого статуса он достиг в том числе благодаря тотальному контролю. В этом контексте неудивителен факт, что Рангник ни разу не работал в топ-клубе. Тухель поясняет это следующим образом:

«До сих пор он фокусировался на сохранении определенной свободы в принятии решений, а потому оказался в «Хоффенхайме» и довел его до элитного дивизиона и еврокубков. Позже он нашел такую же комфортную среду на более высоком уровне в «Лейпциге».

В «МЮ» таких условий у него точно не будет. Важная деталь: Фергюсон, до сих пор остающийся крайне влиятельной фигурой в клубе, не имел никакого отношения к приглашению Рангника. А значит, и не будет отстаивать его интересы так, как было в случае с Сульшером, когда сэр Алекс до последнего поддерживал норвежца. А сейчас Фергюсон очень хочет видеть в «МЮ» Маурисио Почеттино.

Аргентинец — последователь Марсело Бьелсы и очень большой упор делает на прессинг, организованность и физическую подготовку игроков. Кроме того, Почеттино доказал, что умеет адаптироваться к существующим условиям, добравшись до финала Лиги чемпионов-2018/19 с травмированным Харри Кейном и с переменными успехами пытаясь наладить игру «ПСЖ».

Неожиданный тандем Рангник — Почеттино может перезагрузить «Юнайтед». Если руководство будет терпеливее, то долгосрочные результаты затмят возможные неудачи ближайшего будущего. Почеттино будет улучшать команду каждый день, а Рангник займется менеджментом и поможет не только со стилистическими настройками, но и выстроит систему рекрутинга новых молодых талантов.

В теории все выглядит довольно интересно, но для начала Рангнику, который никогда не работал за пределами Германии, было бы неплохо не провалиться в новой стране и абсолютно новой для себя лиге.