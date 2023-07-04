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Он признавался в любви к «Челси», но уходит в «МЮ». Трансфер Маунта — новый провал Боули

Артем Белинин
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Футболист «Челси» Мэйсон Маунт.
Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press
Футболист «Челси» Мэйсон Маунт.
Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press
Футболист «Челси» Мэйсон Маунт.
Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press
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Тен Хаг вовремя перехватил классного игрока.

Мэйсон Маунт мог стать легендой «Челси»: он самый молодой автор гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории клуба, самый молодой капитан синих после Джона Терри, первый воспитанник, сыгравший 50 матчей за сезон... С ним в составе лондонцы выиграли Лигу чемпионов, а Маунт отметился голевой передачей в финале. Его обожали фанаты — но теперь он уходит в «Манчестер Юнайтед».

Надежда «Челси»

«Челси» — моя кровь. Надеюсь, мы продолжим побеждать вместе еще долгие годы. Я люблю клуб и всех фанатов. И не хочу останавливаться», — так, обвязанный фирменным шарфом, говорил после победы в Лиге чемпионов-2020/21 Мэйсон Маунт.

Это был ответ на вопрос репортера: девушка интересовалась, готов ли полузащитник к следующему шагу — выигрывать трофеи в качестве капитана «Челси»? Тогда действительно ходили такие разговоры — Фрэнк Лэмпард за пару недель до финала признавался, что видит в Мэйсоне себя и считает его будущим капитаном.

 
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Разумеется, такие комплименты Маунт получал не просто так. Футболист прекрасно развивался, каждый сезон доказывая свою важность.

Впервые Мэйсон сверкнул в «Дерби Каунти» из чемпионшипа, куда уезжал в аренду. Несмотря на травму, полузащитник стал практически незаменимым и отбегал 44 матча во всех турнирах, оформив 11+6, в том числе один хет-трик. «Бараны» были в шаге от исторического возвращения в АПЛ спустя 11 лет после вылета — но «Астон Вилла» не пустила. Кстати, в этот прекрасный сезон «Дерби Каунти» возглавлял именно Фрэнк Лэмпард.

В сезоне-2019/20 никто уже не собирался сдавать Маунта в аренду — он вернулся в Лондон и переподписал контракт на пять лет. Лэмпард, пришедший на замену сбежавшему в «Ювентус» Мацрицио Сарри, сразу же сделал Мэйсона игроком основы. Дебют получился спорным («МЮ» разгромил синих — 4:0), но дальше персонально у Маунта все складывалось волшебно: 4+3 в девяти играх АПЛ и дебют в Лиге чемпионов.

Сезон-2020/21 получился историческим как для всего «Челси», так и для Мэйсона в частности. Несмотря на возраст (22 года), полузащитник сыграл 54 матча, оформил 9+9, в числе которых ассист в финале Лиги чемпионов. Прорыв не сбила даже замена Лэмпарда на Томаса Тухеля — немец лишь дал немного отдохнуть клубному воспитаннику, но в таланте Маунта не сомневался.

Кстати, в январе 2021 года Маунт впервые примерил на себя капитанскую повязку — в матче против «Лутона» — и был счастлив: «Стать капитаном клуба, за который ты играешь с шести лет, — это непередаваемые эмоции и безмерная гордость!»

Следующий сезон при Тухеле Маунт провел окрыленным — побил собственный рекорд, набрав 29 очков по системе «гол плюс пас». Трофеи тоже были — Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира; но в Англии «Челси» ограничился лишь двумя кубковыми финалами. Казалось, что впереди у клуба и Маунта счастливые годы вместе с Тухелем. Но тут случился приход Тодда Боули.

Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press

Жуткий сезон и торговля по зарплате

Сезон-2022/23 получился турбулентным — сменивший Романа Абрамовича Тодд Боули не давал скучать никому. Американец разогнал всю клубную администрацию и летом потратил 280 миллионов евро на трансферы — а следом начал присматриваться к Тухелю. «Челси» стартовал немного неровно (за месяц трижды потерял очки в АПЛ), но вполне терпимо для разгоняющегося топ-клуба. Однако после поражения в первом туре Лиги чемпионов от «Динамо» из Загреба немца отправили в отставку.

Мэйсона Маунта, не отметившегося результативными действиями с начала сезона, фанаты особенно обвиняли в произошедшим. Многим болельщикам казалось, что воспитанник нарочно «слил» тренера-победителя. Одновременно с этим начались разговоры о том, что Мэйсон отказывается подписывать новый контракт. Маунт из любимца превратился почти в изгоя.

Как назло, начиная с зимы раз в два месяца полузащитник стал травмироваться — по итогу Маунт за сезон-2022/23 пропустил больше дней из-за повреждений, чем за всю карьеру. Разумеется, это отразилось на статистике: всего 35 матчей во всех турнирах и 3+6 по системе «гол плюс пас»

Разумеется, плохой сезон в «Челси» — не повод уходить из любимого клуба в «Манчестер Юнайтед». Но вмешались деньги.

Тодд Боули — новатор не только по части раздачи евро (600 миллионов на трансферы в первый год — это было очень мощно), но и по части их экономии. Практически сразу с приходом в клуб он ввел прогрессивную систему зарплаты — все новые контракты при американце подписывались со множеством опций, включая санкции за неудачи. Например, непопадание в Лигу чемпионов теперь карается радикальным снижением оклада, а выход возвращает все на прежний уровень.

 
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Мэйсону Маунту, чье соглашение с клубом заканчивалось в 2024 году, тоже светил новый контракт, составленный по этой формуле. Важно отметить, что все это время у полузащитника по меркам АПЛ и «Челси» были довольно скромные условия — он получал около 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Для сравнения: Рахим Стерлинг зарабатывает 325 тысяч, Жоау Феликс — 190 тысяч. Даже Мудрик устроился на 100 тысяч в неделю! А ведь это даже не воспитанники, да и результативность у них не выше, чем у Маунта. Тем не менее Мэйсон получал меньше.

Отдельным пунктом, раздражавшим футболиста, шел еще один воспитанник и любимец фанатов, Рис Джеймс. Правый защитник «Челси» «проскочил», заключив нормальный контракт без штрафов — и на 250 тысяч фунтов в неделю. Маунт хотел аналогичные условия — без ограничений и с сопоставимой суммой; но на фоне его выступлений при новом руководстве (напомним — слабом) в офисе Тодда Боули предложили издевательский оффер: контракт с прогрессивной системой, на семь лет и с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю. Маунт отказался и, по слухам, угрожал вообще уйти бесплатно в следующем сезоне.

В «Челси» приняли меры и решили выставить полузащитника на трансфер. После этого доносились разные инсайды — якобы Маунта хотели и «Ливерпуль», и «Бавария», и «Манчестер Сити». Но оперативнее всех сработали «красные дьяволы». Боссы «Юнайтед» даже не стали торговаться: Маунту сразу предложили 300 тысяч фунтов в неделю и контракт по схеме 5+1 — англичанин согласился.

Футболист «Челси» Мэйсон Маунт.
Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press

Зачем Маунт «красным дьяволам»?

Все просто. Во-первых, несмотря на неудачный сезон, Мэйсон — качественный футболист, а 55+5 миллионов евро за него — хорошая цена. К тому же Эрик тен Хаг знаком с Маунтом еще со времен выступления полузащитника за «Витесс». Там англичанин играл до «Дерби Каунти» и отличился первым в карьере хет-триком.

По данным The Athletic, голландца в полузащитнике привлекают три вещи: техника, работа без мяча и универсализм. Тен Хаг считает, что сможет вернуть Маунта на пик формы.

 
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Что касается «Челси», то уход воспитанника, безусловно, станет еще одним ударом по репутации Тодда Боули — помимо провала в прошлом сезоне, спорной отставки Тухеля и безумной закупки на 600 миллионов евро.

К тому же в матчах с «МЮ» «Челси» получил как минимум одного сверхмотивированного футболиста, который точно захочет передать привет бывшему клубу.

Джон Терри
Мейсон Маунт
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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