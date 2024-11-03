«Ливерпуль» запрыгнул на первое место АПЛ. А «Сити» и «Арсенал» сенсационно проиграли
Чемпионская интрига в Англии постепенно закручивается: «Ливерпуль» взлетел на первое место по итогам 10-го тура. Все благодаря внезапному поражению «Манчестер Сити». Кстати, третий гранд — «Арсенал» — тоже уступил.
«Сити» проиграл впервые за 32 матча
Поражение «Манчестер Сити» получилось действительно сенсационным. До встречи с «Борнмутом» (1:2) «горожане» не проигрывали в АПЛ 32 матча — последняя неудача случился еще в декабре 2023-го, когда команда Пепа сгорела «Астон Вилле» (0:1). С тех пор никто в чемпионате не мог одолеть «Сити» — до «Борнмута».
Команда, которую возглавляет Андони Ираола, превращается в настоящую убийцу топов. 19 октября «Борнмут» обыграл «Арсенал» и тоже сильно испортил тому картину. До этого матча «канониры» не проигрывали 16 встреч подряд.
Ранее Ираола возглавлял «Райо Вальекано» — поэтому припомнил, как побеждал другой гранд, на этот раз испанский.
«Когда обыгрываешь «Реал», это чем-то похоже. В таких матчах ты понимаешь, должен показать свой лучший уровень и ждать, чтобы у них был не лучший день. Я очень доволен, одно дело — обыграть «Сити», но другое — выступать лучше. Мы действовали без страха, пытались прессинговать, когда могли, и защищаться, если это было нужно», — сказал тренер в интервью Sky Sports.
«Арсенал» опять не победил
Вряд ли «канониры» не хотят догнать «Сити» — но пока трудно объяснить их встречу против «Ньюкасла», где «Арсенал» уступил 0:1. Теперь серия без побед в АПЛ у команды Микеля Артеты составляет три матча, в активе — 18 очков. То есть шансы на чемпионство тают.
Тренер тоже в печали: «Считаю, мы заслужили поражение, но начали очень хорошо и даже доминировали. Недостаточно качественно защищались в штрафной. Отдаю должное сопернику, ведь они забили важный мяч. После этого вся игра изменилась. Мы не смогли адаптироваться. Я разочарован... но соперник втянул нас в свою игру, а мы просто не смогли правильно отреагировать и переломить ее».
Теперь «Арсенал» на любимом четвертом месте — а на третью строчку вырвался «Ноттингем»!
«Ливерпуль» тоже чуть не проиграл
В туре могло произойти редкое событие — все три гранда имели реальный шанс проиграть, причем гораздо более слабым командам. «Ливерпуль» напоролся на «Брайтон» — пропустил уже на 14-й минуте, и долго не мог ничего поделать.
Но, в отличие от «Сити» и «Арсенала», нашел силы на камбэк, да еще и всего за три минуты. На 69-й забил Гакпо, на 72-й — Салах, и мерсисайдцы вырвались вперед — в матче и в таблице.
Арне Слот счастлив и воодушевлен: «Брайтон» — очень сильная команда, они это показали в этом сезоне. Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть 2:1, что, на мой взгляд, было заслуженно, это придает мне много уверенности. Больше, чем текущее положение в таблице», — заявил тренер после матча в интервью Sky Sports.
Теперь «Ливерпуль» расположился на первом месте — у него 25 баллов. У «Манчестер Сити» на два меньше, у «Арсенала» на четвертой строчке 18 очков. Впереди — 28 туров напряженной борьбы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
5
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
6
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
8
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
9
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
10
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
12
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
13
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|3 : 0
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|1 : 0
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 2
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Йоахим Андерсен
Кристал Пэлас, Фулхэм
|6
|1
|1