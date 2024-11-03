«Ливерпуль» запрыгнул на первое место АПЛ. А «Сити» и «Арсенал» сенсационно проиграли

Интрига закручивается.

Чемпионская интрига в Англии постепенно закручивается: «Ливерпуль» взлетел на первое место по итогам 10-го тура. Все благодаря внезапному поражению «Манчестер Сити». Кстати, третий гранд — «Арсенал» — тоже уступил.

«Сити» проиграл впервые за 32 матча

Поражение «Манчестер Сити» получилось действительно сенсационным. До встречи с «Борнмутом» (1:2) «горожане» не проигрывали в АПЛ 32 матча — последняя неудача случился еще в декабре 2023-го, когда команда Пепа сгорела «Астон Вилле» (0:1). С тех пор никто в чемпионате не мог одолеть «Сити» — до «Борнмута».

Команда, которую возглавляет Андони Ираола, превращается в настоящую убийцу топов. 19 октября «Борнмут» обыграл «Арсенал» и тоже сильно испортил тому картину. До этого матча «канониры» не проигрывали 16 встреч подряд.

Ранее Ираола возглавлял «Райо Вальекано» — поэтому припомнил, как побеждал другой гранд, на этот раз испанский.

«Когда обыгрываешь «Реал», это чем-то похоже. В таких матчах ты понимаешь, должен показать свой лучший уровень и ждать, чтобы у них был не лучший день. Я очень доволен, одно дело — обыграть «Сити», но другое — выступать лучше. Мы действовали без страха, пытались прессинговать, когда могли, и защищаться, если это было нужно», — сказал тренер в интервью Sky Sports.

«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ. 2 ноября 2024. Фото Reuters

«Арсенал» опять не победил

Вряд ли «канониры» не хотят догнать «Сити» — но пока трудно объяснить их встречу против «Ньюкасла», где «Арсенал» уступил 0:1. Теперь серия без побед в АПЛ у команды Микеля Артеты составляет три матча, в активе — 18 очков. То есть шансы на чемпионство тают.

Тренер тоже в печали: «Считаю, мы заслужили поражение, но начали очень хорошо и даже доминировали. Недостаточно качественно защищались в штрафной. Отдаю должное сопернику, ведь они забили важный мяч. После этого вся игра изменилась. Мы не смогли адаптироваться. Я разочарован... но соперник втянул нас в свою игру, а мы просто не смогли правильно отреагировать и переломить ее».

Теперь «Арсенал» на любимом четвертом месте — а на третью строчку вырвался «Ноттингем»!

«Ливерпуль» тоже чуть не проиграл

В туре могло произойти редкое событие — все три гранда имели реальный шанс проиграть, причем гораздо более слабым командам. «Ливерпуль» напоролся на «Брайтон» — пропустил уже на 14-й минуте, и долго не мог ничего поделать.

Но, в отличие от «Сити» и «Арсенала», нашел силы на камбэк, да еще и всего за три минуты. На 69-й забил Гакпо, на 72-й — Салах, и мерсисайдцы вырвались вперед — в матче и в таблице.

Арне Слот счастлив и воодушевлен: «Брайтон» — очень сильная команда, они это показали в этом сезоне. Когда уступаешь такой команде 0:1, но можешь вернуться и выиграть 2:1, что, на мой взгляд, было заслуженно, это придает мне много уверенности. Больше, чем текущее положение в таблице», — заявил тренер после матча в интервью Sky Sports.

Теперь «Ливерпуль» расположился на первом месте — у него 25 баллов. У «Манчестер Сити» на два меньше, у «Арсенала» на четвертой строчке 18 очков. Впереди — 28 туров напряженной борьбы.