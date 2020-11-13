Второй тест Салаха на коронавирус дал положительный результат
Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах прошел повторное тестирование на коронавирус. Анализ снова дал положительный результат, сообщает сайт Федерация футбола Египта.
28-летний форвард сдал положительный тест в расположении национальной команды, о чем сообщила в Twitter Египетская футбольная ассоциация, отметив, что болезнь протекает у футболиста бессимптомно. Однако позднее это сообщение исчезло с сайта и из соцсетей, а вместо него было опубликовано новое. В нем сообщалось о трех случаях заражения COVID-19, при этом имена инфицированных не называются.
Сборная Египта в субботу проведет матч с командой Того в рамках квалификации Кубка африканских наций.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.