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Второй тест Салаха на коронавирус дал положительный результат

13 ноября 2020, 22:57
Мохамед Салах. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото Reuters
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Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах прошел повторное тестирование на коронавирус. Анализ снова дал положительный результат, сообщает сайт Федерация футбола Египта.

28-летний форвард сдал положительный тест в расположении национальной команды, о чем сообщила в Twitter Египетская футбольная ассоциация, отметив, что болезнь протекает у футболиста бессимптомно. Однако позднее это сообщение исчезло с сайта и из соцсетей, а вместо него было опубликовано новое. В нем сообщалось о трех случаях заражения COVID-19, при этом имена инфицированных не называются.

Сборная Египта в субботу проведет матч с командой Того в рамках квалификации Кубка африканских наций.

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