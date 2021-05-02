«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу переноса матча с «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» выступил с заявлением относительно переноса матча 34-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль"полностью согласен с решением перенести сегодняшний матч из-за событий с участием болельщиков у стадиона «Олд Траффорд» и его окрестностях, — говорится в сообщении клуба. — Мы считаем, что общественная безопасность превыше всего, и что обеспечение безопасности для участников, персонала и должностных лиц всегда приоритете.

Очевидно, что это было нельзя гарантировать из-за быстро обостряющейся ситуации. Мы продолжим диалог с «Манчестер Юнайтед», АПЛ и местными властями, чтобы найти подходящую дату для проведения этого матча. Как только мы получим всю информацию, мы соответствующим образом оповестим наших болельщиков".

Ранее фанаты «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд», где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Встреча должна была начаться в воскресенье, 2 мая. В 18:30 по московскому времени.