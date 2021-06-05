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СМИ: «Тоттенхэм» отказался от кандидатуры Конте

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Антонио Конте. Фото Reuters
Антонио Конте. Фото Reuters
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«Тоттенхэм» отказался от дальнейших переговоров с Антонио Конте, который претендовал на пост главного тренера. Стороны так и не смоги согласовать условия сотрудничества, утверждает The Telegraph.

Конте в сезоне-2020/21 привел «Интер» к чемпионству в серии А, но покинул клуб по собственному решению из-за непростой финансовой ситуации в клубе, что привело к тому, что тренер больше не считал проект достаточно амбициозным.

В мае Конте расторг контракт с «Интером». По договоренности тренер не может работать в другом итальянском клубе в сезоне-2021/22, поэтому начал вести переговоры с командами из других стран.

«Тоттенхэм» по ходу прошлого сезона уволил португальца Жозе Моуринью. Лондонцы заняли 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.

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