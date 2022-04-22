Тен Хаг получит 120 миллионов фунтов на укрепление состава «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» получит 120 миллионов фунтов на укрепление состава

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получит 120 миллионов фунтов стерлингов на укрепление состава в следующем сезоне, информирует Sky Sports.

52-летний голландец подписал контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Тен Хаг возглавит «МЮ» по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

«МЮ» при этом выплатит «Аяксу» компенсацию в размере 3 миллионов евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с декабря 2017 года. Под его руководством амстердамцы дважды стали чемпионами Нидерландов и обладателями Кубка страны.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице чемпионата Англии.