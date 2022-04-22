Хавбек «Ливерпуля» Луис Диас рассказал о целях команды на конец сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас прокомментировал цели команды на конец сезона.

Ранее мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги.

«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, права на ошибку у нас нет. Все турниры разные, каждый матч тоже, особенно в АПЛ. Для нас каждая игра как финал, и мы знаем, что нужно делать», — цитирует Диаса сайт команды.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити».

27 апреля команда проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».