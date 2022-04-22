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Сегодня, 09:26

Хавбек «Ливерпуля» Луис Диас рассказал о целях команды на конец сезона

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас прокомментировал цели команды на конец сезона.

Ранее мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги.

«Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, права на ошибку у нас нет. Все турниры разные, каждый матч тоже, особенно в АПЛ. Для нас каждая игра как финал, и мы знаем, что нужно делать», — цитирует Диаса сайт команды.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити».

27 апреля команда проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Футбол
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 33 9 12 12 38-54 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 32 5 13 14 28-45 28
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
23.04 14:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.04 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
23.04 17:00
Ман. Сити – Уотфорд
 - : -
23.04 17:00
Норвич – Ньюкасл
 - : -
23.04 19:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
24.04 16:00
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
24.04 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 - : -
24.04 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
24.04 18:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
25.04 22:00
Кр. Пэлас – Лидс
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
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