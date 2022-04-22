Кристиан Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает возможное возвращение полузащитника Кристиана Эриксена, пишет Todofichajes.

По данным источника, датчанин готов вернуться в лондонский клуб летом 2022 года. Футболист играл в команде с 2013 по 2020 год. На данный момент он является полузащитником «Брентфорда».

Летом прошлого года датчанин перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

В этом сезоне 30-летний игрок провел 6 матчей, забил гол и сделал 2 результативные передачи.