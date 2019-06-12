СМИ: Моуринью готов вернуться в "Челси"

Жозе Моуринью может вновь возглавить "Челси", утверждает The Sun. По информации СМИ, руководство лондонцев включило в список интересов 56-летнего португальского специалиста. Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может в ближайшее время покинуть английскую команду.

Отмечается, что перед Моуринью будет поставлена задача попасть в топ-4 в турнирной таблице АПЛ по итогам следующего сезона, учитывая продажу нападающего Эдена Азара и запрет на трансферы.

Моуринью возглавлял "Челси" с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015. Трижды становился чемпионом Англии с командой. Всего завоевал 8 трофеев. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед".

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