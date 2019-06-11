СМИ: Бенитес заменит Сарри в "Челси"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может вернуться в "Челси".

По информации AS, владелец лондонского клуба Роман Абрамович не собирается отпускать Маурицио Сарри до тех пор, пока "Челси" не найдет ему замену. Как сообщает источник, Рафаэль Бенитес является тем "ключом", который может разблокировать переход Сарри в "Ювентус".

Итальянское издание Tuttosport ​утверждает, что соответствующие перестановки в "Челси" произойдут в течение ближайших 48 часов.

59-летний Бенитес уже работал в "Челси", занимая пост главного тренера с 2012 по 2013 гг. С синими специалист стал победителем Лиги Европы​.

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