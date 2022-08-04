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Сегодня, 17:07

Роналду вряд ли покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» по ходу этого трансферного окна, сообщает The Athletic.

По данным источника, уход 37-летнего футболиста из клуба этим летом маловероятен, так как круг потенциальных покупателей Роналду очень мал. Отмечается, что «МЮ» получил запрос по форварду только от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду участвует в тренировке «Манчестер Юнайтед» перед стартовым туром АПЛ. 7 августа команда сыграет с «Брайтоном».

В прошедшем сезоне футболист забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://theathletic.com/3475725/2022/08/04/ten-hag-ronaldo-de-jong-manchester-united/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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