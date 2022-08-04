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Сарри: «Я жалею, что не тренировал Роналду, когда он был молодым»

Сарии жалеет, что не тренировал Роналду, когда он был молодым
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он жалеет, что не тренировал 37-летнего португальца в молодом возрасте.

«Я жалею, что не тренировал Роналду, когда он был молодым, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. — В «Ювентусе» он уже был мировой звездой. При мне Криштиану забил 31 мяч в серии А. Мне нравится стиль футбола, при котором каждый ставит себя на службу команде. Но Роналду нелегко убедить измениться».

Напомним, что 63-летний итальянец работал с Роналду в «Ювентусе» с 2019 по 2020 год.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/08/04/sarri-lazio-intervista
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
Маурицио Сарри
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