Сарри: «Я жалею, что не тренировал Роналду, когда он был молодым»

Сарии жалеет, что не тренировал Роналду, когда он был молодым

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он жалеет, что не тренировал 37-летнего португальца в молодом возрасте.

«Я жалею, что не тренировал Роналду, когда он был молодым, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. — В «Ювентусе» он уже был мировой звездой. При мне Криштиану забил 31 мяч в серии А. Мне нравится стиль футбола, при котором каждый ставит себя на службу команде. Но Роналду нелегко убедить измениться».

Напомним, что 63-летний итальянец работал с Роналду в «Ювентусе» с 2019 по 2020 год.

В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.