Роналду надеется, что «Арсенал» станет чемпионом Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что будет рад победе «Арсенала» в чемпионате Англии.

«В первую очередь желаю победы «Манчестер Юнайтед», а если нет, то «Арсенал» — это команда, за игрой которой мне нравится наблюдать. Мне нравится команда. Мне нравится тренер. Я думаю, что у них хорошая команда. И если «Манчестер Юнайтед» не выиграет премьер-лигу, я буду счастлив, если это сделает «Арсенал», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

После 14 матчей «Арсенал» с 37 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и идет пятым.