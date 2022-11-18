Роналду рассказал, что напишет книгу в стиле «12 правил жизни»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что планирует написать книгу, в которой будет помогать людям жить.

«Почему бы и нет? В будущем, конечно, наверное, хочу написать какую-нибудь книгу. Я хочу воспитывать не только свою семью, но и своих фанатов. Как вы знаете, у меня миллионы поклонников. Но это будет такой тип книги, который будет помогать людям, как быть, как сохранить долголетие, как побеждать, что самое главное.

У меня есть опыт, чтобы вдохновлять людей. Я думаю, что являюсь образцом для подражания, и я могу помочь многим людям таким образом, если они нуждаются в моей помощи», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 Роналду сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.