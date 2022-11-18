Роналду — о Месси: «Удивительный игрок, волшебный, топ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду расказал, как относится к нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Удивительный игрок, волшебный, топ... Как люди, мы делим сцену мирового футбола 16 лет, представьте, 16 лет. Итак, у меня с ним прекрасные отношения. Я не его друг с точки зрения того, что имеют в виду под словом «друг» — парень, который сидит у тебя дома, разговаривает по телефону, но как товарищ по команде, да. Он парень, которого я очень уважаю за то, как он всегда говорит обо мне.

Даже его жена или моя жена, уважительно относятся, и они из Аргентины. Моя девушка из Аргентины. Что я скажу о Месси? Отличный парень, который много делает для футбола", — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

За свою карьеру Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч», а Роналду — пять.