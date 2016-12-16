Оскар может стать третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире

Полузащитник "Челси" Оскар, который зимой перейдет в "Шанхай Шанган", станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире. Как сообщает The Times, китайский клуб предложил 25-летнему бразильцу годовой оклад в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Еженедельная зарплата футболиста составит 400 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, больше Оскара будут зарабатывать только Лионель Месси и Криштиану Роналду. На данный момент Оскар получает в "Челси" 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
ValeraK
А как же Грациано Пелле? У него 578 штук евро в неделю, в том же Китае. Чудак, который пишет новости, изучи хотя бы немного сам предмет.
14:15 16 декабря