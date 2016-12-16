Оскар может стать третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире

Полузащитник "Челси" Оскар, который зимой перейдет в "Шанхай Шанган", станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в мире. Как сообщает The Times, китайский клуб предложил 25-летнему бразильцу годовой оклад в размере 20 миллионов фунтов стерлингов. Еженедельная зарплата футболиста составит 400 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, больше Оскара будут зарабатывать только Лионель Месси и Криштиану Роналду. На данный момент Оскар получает в "Челси" 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.