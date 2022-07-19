«Ноттингем Форрест» вошел в число претендентов на Лингарда

«Ноттингем Форест» стал еще одним претендентом на полузащитника Джесси Лингарда, сообщает The Guardian.

Лингард покинул в начале лета «Манчестер Юнайтед» после того, как у игрока истек контракт с клубом. После этого об интересе к игроку заявляли несколько клубов АПЛ и МЛС, но полузащитник так и не принял до сих пор окончательного решения.

Ранее появлялась информация, что Лингард рассчитывает на контракт в размере 220 тысяч евро в месяц.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 16 матчей, в которых забил 2 гола.