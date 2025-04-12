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12 апреля, 19:00

«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», Асенсио дважды не реализовал пенальти

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Полузащитник «Астон Виллы» Марко Асенсио бьет пенальти в ворота «Саутгемптона».
Фото Reuters

«Астон Вилла» на выезде разгромила «Саутгемптон» в матче 32-го тура АПЛ — 3:0.

У гостей забили Олли Уоткинс, Дониэлл Мален и Джон МакГин. Хавбек «Астон Виллы» Марко Асенсио дважды не реализовал пенальти.

«Астон Вилла» с 54 очками опередила «Челси» (53) и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место с 10 очками.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:3
Астон Вилла

В параллельном матче «Эвертон» победил «Ноттингем Форест» — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте встречи забил полузащитник Абдулайе Дукуре.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками. «Эвертон» с 38 очками опередил «Тоттенхэм» (37) и поднялся на 14-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:1
Эвертон

В другом матче вечера «Брайтон» дома сыграл вничью с «Лестером» — 2:2.

У хозяев дважды забил Жоау Педру, у гостей отличились Стефи Мавидиди и Калеб Околи.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 48 очками. «Лестер» идет на 19-й строчке с 18 очками.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Лестер

Марко Асенсио
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
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38 тур
19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
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