Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

12 апреля, 17:30

«Арсенал» — «Брентфорд»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Арсенал» и «Брентфорд» встретятся в чемпионате Англии 12 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Арсенал» и «Брентфорд» встретятся в 32-м туре чемпионата Англии в субботу, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Арсенал» — «Брентфорд»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Составы команд, ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Брентфорд» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
1:1
Брентфорд

Перед этим игровым днем «Арсенал» с 62 очками после 31 тура занимал второе место в чемпионате Англии. У «Брентфорда» — 42 очка и 12-я строчка. В предыдущем матче АПЛ «канониры» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1), а «пчелы» — с «Челси» (0:0).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
Читайте также
Футболисты бастуют и угрожают бойкотом мачта с «Зенитом», долги клуба выше 1 млрд, команду назвали позором. Что происходит в «Химках»
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
Популярное видео
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: Лига Европы, видеообзор
«Рейнджерс» — «Атлетик»: Лига Европы, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Лацио»: Лига Европы, видеообзор
«Легия» — «Челси»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Манчестер Сити» отыгрался с 0:2 и разгромил «Кристал Пэлас»

«Астон Вилла» разгромила «Саутгемптон», Асенсио дважды не реализовал пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2
 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3
 Нот. Форест 32 17 6 9 51-38 57
4
 Ньюкасл 31 17 5 9 56-40 56
5
 Ман. Сити 32 16 7 9 62-42 55
6
 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7
 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8
 Борнмут 32 13 9 10 52-40 48
9
 Фулхэм 32 13 9 10 47-43 48
10
 Брайтон 32 12 12 8 51-49 48
11
 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12
 Кр. Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13
 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14
 МЮ 32 10 8 14 38-45 38
15
 Тоттенхэм 32 11 4 17 60-49 37
16
 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47-61 35
17
 Вест Хэм 32 9 8 15 36-54 35
18
 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19
 Лестер 32 4 6 22 27-72 18
20
 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 22:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 2 : 2
15.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 1 : 1
15.03 18:00
Ипсвич – Нот. Форест
 2 : 4
15.03 18:00
Ман. Сити – Брайтон
 2 : 2
15.03 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
15.03 20:30
Борнмут – Брентфорд
 1 : 2
16.03 16:30
Арсенал – Челси
 1 : 0
16.03 16:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 2 : 0
16.03 22:00
Лестер – МЮ
 0 : 3
16.04 21:30
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 14 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 17 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 31 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости