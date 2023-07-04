Салиба продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новый контракт 22-летнего француза будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2023/24.
В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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