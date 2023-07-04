Салиба продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новый контракт 22-летнего француза будет рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2023/24.

В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.