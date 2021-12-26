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«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой», Жоржиньо реализовал два пенальти

22:22
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«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 19-го тура чемпионата Англии. «Синие» в гостях одолели соперника со счетом 3:1.

Первый гол забила «Астон Вилла», причем в этом моменте защитник лондонцев Рис Джеймс поразил собственные ворота.

Но потом «Челси» переломил ход встречи. Дважды пенальти реализовал Жоржиньо, еще один гол забил Ромелу Лукаку.

«Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла» идет на 10-й строке (22 очка).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 20:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:3
Челси
Голы
Джеймс, 28 (1:0), Жоржиньо, 34 (1:1), Лукаку, 56 (1:2), Жоржиньо, 90+3 (1:3)
Астон Вилла
Мартинес Кэш Таргетт Конса Мингс Дуглас Луис Сансон (Эль-Гази, 76 ) Рэмси Буэндия (Чуквуемека, 74 ) Уоткинс Ингс (Траоре, 73 )
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва (Кристенсен, 52) Джеймс Жоржиньо Канте (Ковачич, 63) Чалоба (Лукаку, 46) Маунт Пулишич Хадсон-Одои
Предупреждения
Мартинес 33, Мингс 65, Конса 90  -  Алонсо 70
Судьи
Аткинсон

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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