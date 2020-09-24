«Манчестер Юнайтед» потеряет 139,39 миллиона фунтов, если сезон в АПЛ пройдет без зрителей

Клубы АПЛ суммарно потеряют более 1 миллиарда фунтов в случае, если весь сезон-2020/21 пройдет без зрителей, сообщает The Telegraph.

Согласно исследованию издания, наибольшие потери ожидаются у «Манчестер Юнайтед» — 139,39 миллиона фунтов. «Арсенал» недосчитается 122,27 миллиона фунтов, что серьезно ударит по бюджету «канониров», поскольку доходы, связанные с посещением зрителями матчей команды составляют около четверти от всех заработков клуба.

«Тоттенхэм» потеряет 106 миллионов фунтов, «Ливерпуль» — 104 миллиона, «Челси» — 82 миллиона, «Манчестер Сити» — 72 миллиона.

Изначально планировалось, что английские болельщики смогут вернуться на трибуны 1 октября, однако позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что футбольные матчи и дальше будут проводиться без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в стране, связанной с пандемией коронавируса. По словам Джонсона, срок действий ограничительных мер может достигнуть 6 месяцев.