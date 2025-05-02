Гвардиола надеется, что получивший травму Холанн еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы травмированного нападающего Эрлина Холанна выйти на поле до начала Клубного чемпионата мира.

24-летний норвежец получил травму левой лодыжки 30 марта в 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

«Я надеюсь на это. Я думаю, что он сможет сыграть до чемпионата мира... Я почти уверен, что все захотят сыграть [в финале Кубка Англии]. Когда вы выходите в финал, все хотят принять в нем участие. Это зависит от того, как игроки себя чувствуют, как восстанавливаются», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В нынешнем сезоне Холанн провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 4 результативными передачами.