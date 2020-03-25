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«Манчестер Сити» включился в гонку за полузащитником «Наполи» Руисом

09:10

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола видит в 23-летнем испанце отличную замену ветерану команды, Давиду Сильве. Ранее сообщалось, что в игроке неаполитанцев также заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 на счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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