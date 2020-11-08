«Манчестер Сити» повысит зарплату Фоудена в три раза
«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоуденом, сообщает Daily Star.
По соглашению, подписанному в 2018 году, 20-летний англичанин получает 25 тысяч фунтов в неделю. По информации источника, клуб планирует поднять зарплату хавбека втрое. Сообщается, что вопрос о новом контракте с игроком будет решен в начале 2021 года.
Фоуден — воспитанник «Манчестер Сити». В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 10 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.