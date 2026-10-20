Мэддисон забил первый гол за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон забил гол в ворота «Ковентри Сити» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии.
Впервые с апреля 2025 года 29-летний англичанин вышел в стартовом составе в матче АПЛ. Он забил за «Тоттенхэм» впервые с февраля 2025 года.
Ранее Мэддисон из-за разрыва передней крестообразной связки и других повреждений пропустил 9 месяцев.
В сезоне-2026/27 полузащитник в 5 матчах забил 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|7
|0
|0
|19-7
|21
|
2
|Арсенал
|7
|6
|0
|1
|11-5
|18
|
3
|Брайтон
|7
|5
|1
|1
|23-5
|16
|
4
|Челси
|7
|4
|1
|2
|17-13
|13
|
5
|Ливерпуль
|7
|3
|3
|1
|9-8
|12
|
6
|Брентфорд
|7
|2
|4
|1
|13-8
|10
|
7
|Лидс
|7
|2
|4
|1
|9-6
|10
|
8
|Эвертон
|7
|2
|4
|1
|8-7
|10
|
9
|Ипсвич
|7
|3
|0
|4
|11-15
|9
|
10
|Халл Сити
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|
11
|Астон Вилла
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
12
|Ньюкасл
|7
|2
|2
|3
|10-14
|8
|
13
|МЮ
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
14
|Кристал Пэлас
|7
|2
|1
|4
|9-17
|7
|
15
|Тоттенхэм
|7
|1
|3
|3
|6-10
|6
|
16
|Борнмут
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
17
|Ковентри
|7
|2
|0
|5
|6-14
|6
|
18
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
19
|Фулхэм
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Сандерленд
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|22:00
|Ипсвич – Нот. Форест
|- : -
|24.10
|14:30
|Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|24.10
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|24.10
|17:00
|Ковентри – Фулхэм
|- : -
|24.10
|19:30
|Челси – Тоттенхэм
|- : -
|25.10
|17:00
|Кристал Пэлас – Ньюкасл
|- : -
|25.10
|17:00
|Халл Сити – Брентфорд
|- : -
|25.10
|17:00
|Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|25.10
|17:00
|МЮ – Борнмут
|- : -
|25.10
|19:30
|Сандерленд – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Эванилсон
Борнмут
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|4
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|5
|1
|1
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21 окт 20:47
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