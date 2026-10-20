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Мэддисон забил первый гол за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года

Мэддисон забил первый гол за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года

Павел Лопатко

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон забил гол в ворота «Ковентри Сити» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Англии.

Впервые с апреля 2025 года 29-летний англичанин вышел в стартовом составе в матче АПЛ. Он забил за «Тоттенхэм» впервые с февраля 2025 года.

Ранее Мэддисон из-за разрыва передней крестообразной связки и других повреждений пропустил 9 месяцев.

В сезоне-2026/27 полузащитник в 5 матчах забил 1 гол.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 7 0 0 19-7 21
2
 Арсенал 7 6 0 1 11-5 18
3
 Брайтон 7 5 1 1 23-5 16
4
 Челси 7 4 1 2 17-13 13
5
 Ливерпуль 7 3 3 1 9-8 12
6
 Брентфорд 7 2 4 1 13-8 10
7
 Лидс 7 2 4 1 9-6 10
8
 Эвертон 7 2 4 1 8-7 10
9
 Ипсвич 7 3 0 4 11-15 9
10
 Халл Сити 7 2 3 2 8-7 9
11
 Астон Вилла 7 2 2 3 7-11 8
12
 Ньюкасл 7 2 2 3 10-14 8
13
 МЮ 7 1 4 2 10-10 7
14
 Кристал Пэлас 7 2 1 4 9-17 7
15
 Тоттенхэм 7 1 3 3 6-10 6
16
 Борнмут 7 1 3 3 9-13 6
17
 Ковентри 7 2 0 5 6-14 6
18
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-9 5
19
 Фулхэм 7 1 2 4 7-10 5
20
 Сандерленд 7 1 1 5 6-14 4
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.10 22:00 Ипсвич – Нот. Форест - : -
24.10 14:30 Астон Вилла – Ман. Сити - : -
24.10 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
24.10 17:00 Ковентри – Фулхэм - : -
24.10 19:30 Челси – Тоттенхэм - : -
25.10 17:00 Кристал Пэлас – Ньюкасл - : -
25.10 17:00 Халл Сити – Брентфорд - : -
25.10 17:00 Ливерпуль – Брайтон - : -
25.10 17:00 МЮ – Борнмут - : -
25.10 19:30 Сандерленд – Лидс - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 8
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 4 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 5 1 1
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