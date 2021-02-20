Тухель заменил Хадсона-Одои в игре с «Саутгемптоном» и раскритиковал его после матча
Главный тренер «Челси» Томас Тухель в игре 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1) совершил обратную замену вингера Каллума Хадсона-Одои.
20-летний англичанин появился на поле после перерыва, он заменил Тэмми Абрахама. Через полчаса Тухель выпустил Хакима Зиеша вместо Хадсона-Одои.
После матча немецкий специалист прокомментировал свое решение.
«Мне не понравилась его энергия, отношение к контр-прессингу», — приводит слова тренера Goal.
В нынешнем сезоне английский вингер провел за «Челси» 26 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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