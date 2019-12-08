«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди сделал дубль

Завершились три матча 16-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:1). Дубль в составе победителей сделал Джейми Варди. «Лисы» набрали 38 очков и занимают второе место в чемпионате Англии.

В других матчах «Ньюкасл» дома обыграл «Саутгемптон» (2:1), а «Шеффилд Юнайтед» на выезде с аналогичным счетом выиграл у «Норвича».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Астон Вилла» — «Лестер» — 1:4 (1:2)

Голы: Варди, 20 (0:1). Ихеаначо, 41 (0:2). Грилиш, 45+2 (1:2). Эванс, 49 (1:3). Варди, 75 (1:4).

«Астон Вилла»: Хитон, Эль-Мохамади, Таргетт (Гильбер, 78), Мингс (Энгелс, 23), Конса, Грилиш, Макгинн, Накамба (Трезеге, 59), Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл (Джастин, 80), Чаглар Сеюнджю, Прат (Олбрайтон, 76), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 64).

Предупреждения: Мингс, 13. Накамба, 36. Ихеаначо, 38. Рикарду Перейра, 45+1. Уэсли, 45+3. Таргетт, 50. Макгинн, 60. Грилиш, 90+1.

Судья: Оливер (Англия).

8 декабря. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» — 2:1 (0:0)

Голы: Ингс, 52 (0:1). Шелви, 68 (1:1). Фернандес, 87 (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Шер, 46), Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Лонгстафф, 85), Сен-Максимен, Жоэлинтон (Кэрролл, 59).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг, Редмонд, Ингс (Адамс, 88), Дженепо (Буфаль, 73).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 44. Шелви, 48. Хейбьерг, 62. Седрик Суариш, 67.

Судья: Кут (Англия).

8 декабря. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Норвич» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:2 (1:0)

Голы: Теттей, 27 (1:0). Стивенс, 49 (1:1). Болдок, 52 (1:2).

«Норвич»: Крул, Бирам (Льюис, 72), Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Вранчич (Србени, 81), Маклин, Пукки, Буэндия, Эрнандес (Кантуэлл, 72).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Бешич, 65), Ландстрем, Макголдрик (Макберни, 83), Муссе (Робинсон, 65).

Предупреждения: Иган, 37. Норвуд, 40. Бэшем, 74. Робинсон, 90+5.

Судья: Хупер (Англия).

8 декабря. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

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