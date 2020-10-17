«Кристал Пэлас» подписал бывшего вратаря сборной Англии Батленда
«Кристал Пэлас» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем сборной Англии Джеком Батлендом. Соглашение с ним заключено на три сезона, «Стоук Сити» получил за 27-летнего голкипера 1 миллион фунтов.
Батленд выступал за «Стоук» с января 2014 года и остался в команде в 2018-м после вылета в чемпионшип. В нынешнем сезоне он проиграл место в составе вратарю сборной Уэльса Адаму Дэйвису и провел четыре матча чемпионшипа на скамейке запасных.
В сборной Англии Батленд провел 9 матчей и ездил в качестве второго голкипера на ЧМ-2018, где англичане дошли до полуфинала.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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