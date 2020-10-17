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«Кристал Пэлас» подписал бывшего вратаря сборной Англии Батленда

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«Кристал Пэлас» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем сборной Англии Джеком Батлендом. Соглашение с ним заключено на три сезона, «Стоук Сити» получил за 27-летнего голкипера 1 миллион фунтов.

Батленд выступал за «Стоук» с января 2014 года и остался в команде в 2018-м после вылета в чемпионшип. В нынешнем сезоне он проиграл место в составе вратарю сборной Уэльса Адаму Дэйвису и провел четыре матча чемпионшипа на скамейке запасных.

В сборной Англии Батленд провел 9 матчей и ездил в качестве второго голкипера на ЧМ-2018, где англичане дошли до полуфинала.

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