Клопп назвал игру «Ливерпуля» с «Бернли» странной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о победе в матче 24-го тура АПЛ с «Бернли» (3:1). Он отметил, что команда волновалась в первые 15 минут, но после — успокоилась и забила отличные голы.

«Это была сложная игра со странными обстоятельствами. Просто с учетом того, что всё произошло: выбывшие игроки, отсутствие вратаря, это был идеальный день — за исключением, конечно, ситуации с Трентом», — цитирует Клоппа ВВС.

На данный момент после 24 матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бернли» идет на 19-й строчке с 13 очками.